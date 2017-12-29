Юніорська збірна України завершила турнір у Будапешті розгромом господарів
|Юніорська збірна України виграла турнір в Будапешті/facebook.com/georg.zubko
Збірна України U-18 стала переможцем міжнародних змагань Кубок чотирьох націй в угорському Будапешті.
У матчі 3-го туру підопічні Олега Ігнатьєва розгромили другу збірну Угорщини 6:2.
Таким чином, українці набрали 8 очок і здобули впевнену перемогу на змаганнях.
Кубок чотирьох націй
Юніорські збірні
Угорщина (Будапешт)
3-й тур
29 грудня
Угорщина (білі) - Україна - 2:6 (2:3. 0:0, 0:3)
1:0 - Льовеї (Готтлібет), 04:52
1:1 - Середницький (Миклуха), 06:27
1:2 - Морозов (Халін, Сиротенко), 12:49
2:2 - Ковач (Льовеї, Готтлібет), 15:12
2:3 - Васильєв (Даниленко), 17:16
2:4 - Морозов (Халін, Сиротенко), 44:12
2:5 - Бабчук (Табашник, Морозов), 47:23
2:6 - Миклуха (Матейченко, Середницький), 52:38
Воротарі: Фаркаш - Гурко
Угорщина (червоні) - Польща - 3:2
Турнірне положення. 1. Україна - 8 очок, 2. Угорщина-червоні - 4, 3. Польща - 4, 4. Угорщина-білі - 2.
Нагадаємо, що у 2-му турі українці переграли першу збірну Угорщини. Напередодні на старті турніру збірна України в овертаймі здолала Польщу.
Раніше повідомлялося, що юніорський чемпіонат світу у дивізіоні 1В, де гратиме Україна, перенесено з Одеси до Києва.
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