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29.12.2017  23:03

Юніорська збірна України завершила турнір у Будапешті розгромом господарів

 Юніорська збірна України виграла турнір в Будапешті/facebook.com/georg.zubko

Збірна України U-18 стала переможцем міжнародних змагань Кубок чотирьох націй в угорському Будапешті

У матчі 3-го туру підопічні Олега Ігнатьєва розгромили другу збірну Угорщини 6:2. 

Таким чином, українці набрали 8 очок і здобули впевнену перемогу на змаганнях. 

Кубок чотирьох націй

Юніорські збірні

Угорщина (Будапешт)

3-й тур

29 грудня

Угорщина (білі) - Україна - 2:6 (2:3. 0:0, 0:3)

1:0 - Льовеї (Готтлібет), 04:52

1:1 - Середницький (Миклуха), 06:27

1:2 - Морозов (Халін, Сиротенко), 12:49

2:2 - Ковач (Льовеї, Готтлібет), 15:12

2:3 - Васильєв (Даниленко), 17:16 

2:4 - Морозов (Халін, Сиротенко), 44:12

2:5 - Бабчук (Табашник, Морозов), 47:23

2:6 - Миклуха (Матейченко, Середницький), 52:38

Воротарі: Фаркаш - Гурко

Угорщина (червоні) - Польща - 3:2

Турнірне положення. 1. Україна - 8 очок, 2. Угорщина-червоні - 4, 3. Польща - 4, 4. Угорщина-білі - 2. 

Нагадаємо, що у 2-му турі українці переграли першу збірну Угорщини. Напередодні на старті турніру збірна України в овертаймі здолала Польщу.

Раніше повідомлялося, що юніорський чемпіонат світу у дивізіоні 1В, де гратиме Україна, перенесено з Одеси до Києва
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