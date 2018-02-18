Юніорська збірна завершила турнір в Польщі поразкою

ФХУ

Юніорська збірна України завершила виступи на міжнородному хокейному турнірі Four Nations U-18, який цього уїк-енду відбувався у Польщі.



В заключному матчі змагання українська команда поступилася угорським одноліткам із рахунком 2:3.

Як відомо, напередодні українці здолали Польщу.

Міжнародний турнір у Польщі

Юніорські збірні (вік гравців до 18 років)

18 лютого



Україна U18 – Угорщина U18 – 2:3 (0:2; 1:1; 1:0)

0:1 - Кедвеш (Керестеш) 3:54

0:2 - Сечі (Фекете, Якарфі) 16:09 ГБ

1:2 - Дуюн (Табашник) 29:13 ГБ

1:3 - Керестеш (Кедвеш, Сабо) 36:57

2:3 - Дуюн (Сиротенко) 42:43