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18.02.2018  23:23

Юніорська збірна завершила турнір в Польщі поразкою

ФХУ

Юніорська збірна України завершила виступи на міжнородному хокейному турнірі Four Nations U-18, який цього уїк-енду відбувався у Польщі.

В заключному матчі змагання українська команда поступилася угорським одноліткам із рахунком 2:3.

Як відомо, напередодні українці здолали Польщу.

Міжнародний турнір у Польщі

Юніорські збірні (вік гравців до 18 років)

18 лютого

Україна U18 – Угорщина U18 – 2:3 (0:2; 1:1; 1:0)

0:1 - Кедвеш (Керестеш) 3:54
0:2 - Сечі (Фекете, Якарфі) 16:09 ГБ
1:2 - Дуюн (Табашник) 29:13 ГБ
1:3 - Керестеш (Кедвеш, Сабо) 36:57
2:3 - Дуюн (Сиротенко) 42:43


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