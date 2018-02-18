64 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]18.02.2018 23:23
Юніорська збірна завершила турнір в Польщі поразкою
|ФХУ
Юніорська збірна України завершила виступи на міжнородному хокейному турнірі Four Nations U-18, який цього уїк-енду відбувався у Польщі.
В заключному матчі змагання українська команда поступилася угорським одноліткам із рахунком 2:3.
Як відомо, напередодні українці здолали Польщу.
Міжнародний турнір у Польщі
Юніорські збірні (вік гравців до 18 років)
18 лютого
Україна U18 – Угорщина U18 – 2:3 (0:2; 1:1; 1:0)
0:1 - Кедвеш (Керестеш) 3:54
0:2 - Сечі (Фекете, Якарфі) 16:09 ГБ
1:2 - Дуюн (Табашник) 29:13 ГБ
1:3 - Керестеш (Кедвеш, Сабо) 36:57
2:3 - Дуюн (Сиротенко) 42:43
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій