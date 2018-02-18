Збірна України (U-18) здолала Польщу на турнірі у Варшаві

Українці здолали Польщу у Варшаві

Юніорська збірна України перемогла Польщу на турнірі у Варшаві, який стартував 16 лютого.

Після поразки 3:7 від Білорусії, яка є учасником світової першості-2018 у топ-дивізіоні, українці спромоглися зібратися та перемогти господарів змагань - 3:2.

У складі команди Олега Ігнатьєва відзначилися Гліб Кривошапкін, Дмитро Даниленко та Богдан Середницький.

18 лютого синьо-жовті гратимуть із Угорщиною.

Міжнародний турнір у Польщі

Юніорські збірні (вік гравців до 18 років)

17 лютого

Україна - Польща - 3:2 (2:1, 0:0, 1:1)

1:0 - 03:20 Кривошапікн (Євтухов, Кобилянський)

1:1 - 08:17 Бринкус (Лібік) ГБ

2:1 - 12:24 Даниленко (Середницький)

2:2 - 50:07 Тичинський (Гостила, Прокурат) ГБ

3:2 - 56:59 Середницький (Кругляков, Григор'єв).

Нагадаємо, у квітні збірна України прийматиме 5 команд на домашньому чемпіонаті світу, який відбудеться у Києві. Суперниками команди Ігнатьєва будуть Угорщина, Японія, Італія, Австрія та Румунія.

Раніше повідомлялося, що наприкінці грудня 2017 року юніорська збірна України виграла престижний турнір у Будапешті.