Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Хокей
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
131 перегляд Версія для друку Коментарі  [    ]
18.02.2018  00:30

Збірна України (U-18) здолала Польщу на турнірі у Варшаві

 Українці здолали Польщу у Варшаві

Юніорська збірна України перемогла Польщу на турнірі у Варшаві, який стартував 16 лютого.

Після поразки 3:7 від Білорусії, яка є учасником світової першості-2018 у топ-дивізіоні, українці спромоглися зібратися та перемогти господарів змагань - 3:2. 

У складі команди Олега Ігнатьєва відзначилися Гліб Кривошапкін, Дмитро Даниленко та Богдан Середницький. 

18 лютого синьо-жовті гратимуть із Угорщиною. 

Міжнародний турнір у Польщі

Юніорські збірні (вік гравців до 18 років)

17 лютого

Україна - Польща - 3:2 (2:1, 0:0, 1:1)

1:0 - 03:20 Кривошапікн (Євтухов, Кобилянський)

1:1 - 08:17 Бринкус (Лібік) ГБ

2:1 - 12:24 Даниленко (Середницький)

2:2 - 50:07 Тичинський (Гостила, Прокурат) ГБ

3:2 - 56:59 Середницький (Кругляков, Григор'єв).

Нагадаємо, у квітні збірна України прийматиме 5 команд на домашньому чемпіонаті світу, який відбудеться у Києві. Суперниками команди Ігнатьєва будуть Угорщина, Японія, Італія, Австрія та Румунія.

Раніше повідомлялося, що наприкінці грудня 2017 року юніорська збірна України виграла престижний турнір у Будапешті
Читай також
Кличко хоче збудувати у Києві декілька льодових арен
Відомій спортивній споруді у Києві дадуть друге життя
Донбас виграв у Білого Барсу. Матчі 35-го туру УХЛ
Донбас здобув 31 перемогу поспіль в чемпіонаті УХЛ. ВІДЕО


Останні публікації
17.02.2018
Олімпіада

Результати виступів українців у Пхенчхані. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

 
15.02.2018
Футбол

АЕК - Динамо. Онлайн-трансляція матчу 1/16 фіналу Ліги Європи

 
13.02.2018
Футбол

Ювентус - Тоттенгем. Хроніка і онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

 
Усі публікації
Новини
00:30
Хокей. Збірна України (U-18) здолала Польщу на турнірі у Варшаві
17.02.2018
23:59
Футбол. Рома перед Шахтарем впевнено перемогла Удінезе на виїзді. Інші матчі 25-го туру чемпіонату Італії
23:50
Футбол. Гол екс-динамівця не допоміг Малазі, Барселона здолала Ейбар. Матчі 24-го туру чемпіонату Іспанії.
23:42
Футбол. Стало відомо, як у клубі УПЛ виплачуються борги перед футболістами
23:20
Футбол. ПСЖ розгромив Страсбур та встановив клубний рекорд. Інші матчі 26-го туру чемпіонату Франції
22:59
Олімпіада. Тренер про виступ медальної надії України у кваліфікації: Абраменко виконав майже ідеальні стрибки
22:28
Олімпіада. Розклад виступу українців на ОІ-2018 на 18-е лютого
22:07
Футбол. Сачко про перемогу над Вересом: Це був типовий весняний футбол
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
12.06.2017

Піттсбург Пінгвінз вп'яте виграв Кубок Стенлі
У фінальній серії "пінгвіни" здолали Нешвілл 4:2.
ЧС-2017. Канада - Швеція 1:1 (0:2 бул). Фінал імені Генріка Лундквіста
ЧС-2017. Дивізіон I. Група A. Україна - Австрія 0:1. Відступати вже нікуди
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!