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31 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]28.03.2018 23:14
Донбас втретє поспіль став чемпіоном України
|ХК Донбас
28 березня завершилася фінальна серія в чемпіонату України з хокею.
У протистояннях до чотирьох перемог між Донбасом і Кременчуком донечани здобули переконливу перемогу.
Відтак, Донбас захистив титул чемпіона України, одягнувши золоті медалі втретє поспіль.
Нагадаємо, що Донбас переміг Кременчук у четвертому матчі фінальної серії УХЛ.
Чемпіонат УХЛ-2017/18
Фінал
5-й матч
29 березня
Донбас – Кременчук 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
17:43 Костіков (Шпак, Лялька, ГБ) – 1:0
30:30 Влад (Костіков, Лялька, ГБ) – 2:0
59:17 Коренчук (Лялька) – 3:0
Рахунок у серії - 4:1.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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