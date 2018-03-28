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28.03.2018  23:14

Донбас втретє поспіль став чемпіоном України

ХК Донбас

28 березня завершилася фінальна серія в чемпіонату України з хокею.

У протистояннях до чотирьох перемог між Донбасом і Кременчуком донечани здобули переконливу перемогу.

Відтак, Донбас захистив титул чемпіона України, одягнувши золоті медалі втретє поспіль.

Нагадаємо, що Донбас переміг Кременчук у четвертому матчі фінальної серії УХЛ.

Чемпіонат УХЛ-2017/18

Фінал

5-й матч

29 березня

Донбас – Кременчук 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

17:43 Костіков (Шпак, Лялька, ГБ) – 1:0
30:30 Влад (Костіков, Лялька, ГБ) – 2:0
59:17 Коренчук (Лялька) – 3:0

Рахунок у серії - 4:1.





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