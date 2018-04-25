Тренер збірної України про несподівану поразку Хорватії: Припустилися дитячих помилок

Збірна України програла Хорватії/IIHF

Збірна України у програному Хорватії матчі 3-го туру чемпіонату світу у литовському Каунасі (2:4), припустилася дитячих помилок.

Таку заяву зробив тренер синьо-жовтих Олег Шафаренко - асистент керманича команди Олександра Савицького.

"Планували надійно та злагоджено зіграти з перших секунд матчу. Але припустилися дитячих помилок і після першого періоду програвали 0:3. Далі хлопці почали діяти так, як ми їх просили, закинули дві шайби, проте було вже пізно", - цитує Шафаренка прес-служба IIHF.

Нагадаємо, українці пропустили три шайби у першому періоді, а у вирішальній 20-хвилинці спромоглися скоротити відставання у рахунку, проте на останній хвилині під час заключного штурму дозволили супернику вразити пусті ворота.

Наступний матч підопічні Олександра Савицького проведе 26 квітня о 19:30 проти Литви.