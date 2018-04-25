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25.04.2018  09:28

Україна - Хорватія: відео онлайн-трансляція матчу ЧС-2018

 Збірна України проведе третій матч на ЧС

У Литві продовжується чемпіонат світу у дивізіоні 1B.

У третьому турі збірна України зіграє проти команди Хорватії.

Гра відбудеться 25-го квітня, початок о - 12.30.

Пряму трансляцію матчу можна подивитися у нас на сайті:

Як відомо, напередодні Україна програла Естонії.

Також була інформація, що в збірній України знайшли виправдання провалу у матчі з Естонією.





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