Україна - Хорватія: відео онлайн-трансляція матчу ЧС-2018

Збірна України проведе третій матч на ЧС

У Литві продовжується чемпіонат світу у дивізіоні 1B.

У третьому турі збірна України зіграє проти команди Хорватії.

Гра відбудеться 25-го квітня, початок о - 12.30.

Пряму трансляцію матчу можна подивитися у нас на сайті:

Як відомо, напередодні Україна програла Естонії.

Також була інформація, що в збірній України знайшли виправдання провалу у матчі з Естонією.