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193 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]25.04.2018 09:28
Україна - Хорватія: відео онлайн-трансляція матчу ЧС-2018
|Збірна України проведе третій матч на ЧС
У Литві продовжується чемпіонат світу у дивізіоні 1B.
У третьому турі збірна України зіграє проти команди Хорватії.
Гра відбудеться 25-го квітня, початок о - 12.30.
Пряму трансляцію матчу можна подивитися у нас на сайті:
Як відомо, напередодні Україна програла Естонії.
Також була інформація, що в збірній України знайшли виправдання провалу у матчі з Естонією.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій