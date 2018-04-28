Визначилися суперники збірної України (U-18) по чемпіонату світу-2019

Збірна України виграла першість світу у Києві/IIHf

Визначилися учасники чемпіонату світу-2019 серед юніорів у дивізіоні 1А, в якому візьме участь збірна України.

Остаточний склад став відомий після того, як збірна Франції програла Швейцарії у двох матчах турніру за виживання у топ-дивізіоні.

Отже у квітні наступного року юні українці гратимуть проти Франції, а також Німеччини, Данії, Казахстану та Норвегії.

Де саме відбудеться першість, поки не відомо - місце та час чемпіонату визначиться під час щорічного конгресу ІІХФ, який проходить у країні, що приймає чемпіонат світу у топ-дивізіоні. Нагадаємо, що у 2018 році він відбудеться 4-20 травня у Данії.

Нагадаємо, що збірна України виграла юніорський чемпіонат світу у дивізіоні 1В, який пройшов у квітні у Києві.