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28.04.2018  22:59

Визначилися суперники збірної України (U-18) по чемпіонату світу-2019

 Збірна України виграла першість світу у Києві/IIHf

Визначилися учасники чемпіонату світу-2019 серед юніорів у дивізіоні 1А, в якому візьме участь збірна України. 

Остаточний склад став відомий після того, як збірна Франції програла Швейцарії у двох матчах турніру за виживання у топ-дивізіоні. 

Отже у квітні наступного року юні українці гратимуть проти Франції, а також Німеччини, Данії, Казахстану та Норвегії. 

Де саме відбудеться першість, поки не відомо - місце та час чемпіонату визначиться під час щорічного конгресу ІІХФ, який проходить у країні, що приймає чемпіонат світу у топ-дивізіоні. Нагадаємо, що у 2018 році він відбудеться 4-20 травня у Данії.  

Нагадаємо, що збірна України виграла юніорський чемпіонат світу у дивізіоні 1В, який пройшов у квітні у Києві.





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