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20.04.2018  18:46

Збірна України проводить вирішальну битву із Румунією, Австрія здолала Угорщину. Матчі чемпіонату світу (U-18) у Києві

 

20 квітня у Києві завершується чемпіонат світу серед юніорів у дивізіоні 1В

Так, збірна України має гарні шанси виграти першість та підвищитися у класі. Для цього їй необхідно здолати Румунію у рамках 5-го туру. 

Підопічні Олега Ігнатьєва вийдуть на лід Палацу спорт о 20:00. 

Після перемоги над Італією в овертаймі тимчасово очолити турнірну таблицю вдалося збірній Японії, але згодом Австрія обіграла Угорщину та, набравши 12 очок вийшла на перше місце. Проте, планам австрійців на золото може завадити успіх українців у грі з Румунією.   

Чемпіонат світу-2018

Юніори (U-18)

Дивізіон 1В

Київ, Україна

5-й тур

20 квітня

Японія - Італія - 3:2 (1:1, 0:0, 1:1, 1:0)

Угорщина - Австрія - 0:4 (0:1, 0:1, 0:2) 

Україна - Румунія - 20:00. 

Нагадаємо, у четвертому турі українці здолали Італію, оформивши третю перемогу поспіль.

Також щодо вирішального матчу на чемпіонаті світу висловився керманич України Олег Ігнатьєв





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