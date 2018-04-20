Збірна України проводить вирішальну битву із Румунією, Австрія здолала Угорщину. Матчі чемпіонату світу (U-18) у Києві
20 квітня у Києві завершується чемпіонат світу серед юніорів у дивізіоні 1В.
Так, збірна України має гарні шанси виграти першість та підвищитися у класі. Для цього їй необхідно здолати Румунію у рамках 5-го туру.
Підопічні Олега Ігнатьєва вийдуть на лід Палацу спорт о 20:00.
Після перемоги над Італією в овертаймі тимчасово очолити турнірну таблицю вдалося збірній Японії, але згодом Австрія обіграла Угорщину та, набравши 12 очок вийшла на перше місце. Проте, планам австрійців на золото може завадити успіх українців у грі з Румунією.
Чемпіонат світу-2018
Юніори (U-18)
Дивізіон 1В
Київ, Україна
5-й тур
20 квітня
Японія - Італія - 3:2 (1:1, 0:0, 1:1, 1:0)
Угорщина - Австрія - 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)
Україна - Румунія - 20:00.
Нагадаємо, у четвертому турі українці здолали Італію, оформивши третю перемогу поспіль.
Також щодо вирішального матчу на чемпіонаті світу висловився керманич України Олег Ігнатьєв.
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