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18.04.2018  22:17

Збірна України (U-18) здобула вольову перемогу над Італією на ЧС у Києві

 

Юніорська збірна України здолала 3:1 Італію у матчі 4-го туру у рамках чемпіонату світу у дивізіоні 1В, який проходить у Києві

Українці програвала по ходу зустрічі, проте змогли не тільки відігратися, а й упевнено довести поєдинок до перемогу. 

Успішний результат у грі з італійцями дозволив підопічним Олега Ігнатьєва очолити турнірну таблицю. 

Вирішальний матч для синьо-жовтих відбудеться 20 квітня - українці гратимуть проти Румунії, яка є аутсайдером змагань.

Зазначимо, що для перемоги у першості та виходу у дивізіон 1А українцям необхідно просто перемогти румунів. 

Чемпіонат світу-2018

Юніори (U-18)

Дивізіон 1В

Київ, Україна

4-й тур

18 квітня

Італія - Україна - 1:3 (0:0, 1:2, 0:1)

1:0 - 28:24 Салваї (Бітетто)
1:1 - 32:27 Кругляков (Пересунько, Матейченко)ГБ
1:2 - 33:24 Бабчук (Середницький, Даниленко) ГБ
1:3 - 51:20 Пересунько

Австрія - Румунія - 7:1 (4:0, 1:1, 2:0)

Японія - Угорщина - 3:2 (1:0, 1:0, 0:2, 0:0, 1:0) Б

Нагадаємо, збірна України вийшла на матч з Італією без двох ключових гравців.

У 3-му турі українці здобули яскраву перемогу над Угорщиною.





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