Збірна України (U-18) здобула вольову перемогу над Італією на ЧС у Києві
Юніорська збірна України здолала 3:1 Італію у матчі 4-го туру у рамках чемпіонату світу у дивізіоні 1В, який проходить у Києві.
Українці програвала по ходу зустрічі, проте змогли не тільки відігратися, а й упевнено довести поєдинок до перемогу.
Успішний результат у грі з італійцями дозволив підопічним Олега Ігнатьєва очолити турнірну таблицю.
Вирішальний матч для синьо-жовтих відбудеться 20 квітня - українці гратимуть проти Румунії, яка є аутсайдером змагань.
Зазначимо, що для перемоги у першості та виходу у дивізіон 1А українцям необхідно просто перемогти румунів.
Чемпіонат світу-2018
Юніори (U-18)
Дивізіон 1В
Київ, Україна
4-й тур
18 квітня
Італія - Україна - 1:3 (0:0, 1:2, 0:1)
1:0 - 28:24 Салваї (Бітетто)
1:1 - 32:27 Кругляков (Пересунько, Матейченко)ГБ
1:2 - 33:24 Бабчук (Середницький, Даниленко) ГБ
1:3 - 51:20 Пересунько
Австрія - Румунія - 7:1 (4:0, 1:1, 2:0)
Японія - Угорщина - 3:2 (1:0, 1:0, 0:2, 0:0, 1:0) Б
Нагадаємо, збірна України вийшла на матч з Італією без двох ключових гравців.
У 3-му турі українці здобули яскраву перемогу над Угорщиною.
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