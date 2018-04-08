Юніорська збірна України програла у спарингу перед чемпіонатом світу

Юніорська збірна України (U-18) під час підготовки до чемпіонату світу, який стартує 14 квітня у Києві, провела контрольний матч.

Так, у Броварах підопічні Олега Ігнатьєва програли бронзовому призеру першості УХЛ Білому Барсу із Білої Церкви - 2:3.

Шайби у складі синьо-жовтих на свій рахунок записали Данило Дуюн та Дмитро Халін.

Товариський матч

7 квітня

Україна (U-18) - Білий Барс - 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)

Нагадаємо, у квітні збірна України прийматиме 5 команд на домашньому чемпіонаті світу, який відбудеться у Києві. Суперниками команди Ігнатьєва будуть Угорщина, Японія, Італія, Австрія та Румунія.