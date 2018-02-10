Юна українка у блискучому стилі здобула золото на турнірі в Парижі. ВІДЕО

Дар'я Білодід

17-річна Дар'я Білодід стала переможницею турніру Grand Slam у столиці Франції Парижі.

Українка, яка виступає у категорії до 48 кг, вперше виступала на престижних змаганнях, проте одразу показала високі результати.

Так, спочатку вона вийшла із групи, потім здолала 22-річну японку Фуну Танакі, яка є чинною чемпіонкою світу. А у вирішальному поєдинку перемогла кореянку Канг Ю Чжен Онг.

Слід додати, що на шляху до фіналу, юна українка перемогла Олімпійську чемпіонку Лондона-2012 Сару Менез із Бразилії.

Ще одна українка Марина Черняк взяла бронзу, пише Xsport.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Білодід взяла участь у презентації форми олімпійської збірної перед зимовими Іграми у Пхенхчані.

У листопада Білодід перемогла на престижному турнірі в Нідерландах.