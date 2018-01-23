400 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]23.01.2018 18:54
НОК представив форму збірної України на Олімпіаду-2018. ФОТО
23 січня відбулася презентація нової форми збірної України, у якій команда виступить на Олімпіаді в Пхенчхані.
Олімпійські ігри відбудуться з 9 до 25 лютого 2018 року, пише Трибуна
Нагадаємо, що Бубка озвучив преміальні для спортсменів за успіхи на Іграх.
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