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23.01.2018  18:54

НОК представив форму збірної України на Олімпіаду-2018. ФОТО

 

23 січня відбулася презентація нової форми збірної України, у якій команда виступить на Олімпіаді в Пхенчхані.

Олімпійські ігри відбудуться з 9 до 25 лютого 2018 року, пише Трибуна

Нагадаємо, що Бубка озвучив преміальні для спортсменів за успіхи на Іграх.
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