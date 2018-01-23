НОК представив форму збірної України на Олімпіаду-2018. ФОТО

23 січня відбулася презентація нової форми збірної України, у якій команда виступить на Олімпіаді в Пхенчхані.

Олімпійські ігри відбудуться з 9 до 25 лютого 2018 року, пише Трибуна

Нагадаємо, що Бубка озвучив преміальні для спортсменів за успіхи на Іграх.