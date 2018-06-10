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10.06.2018  12:00

Українські синхроністки виграли 6 золотих і 2 срібні медалі на етапі Світової серії в США

 

Українські синхроністки виграли вісім медалей на етапі Світової серії в Лос-Анджелесі, США.

7 червня в технічній програмі Єлизавета Яхно стала кращою в сольному виступі, де отримала на 1,4 бала більше, ніж срібна призерка.

Також вона в дуеті з Анастасією Савчук виграла срібло, поступившись переможцям 0,2 бала.

У командному змаганні українки теж були кращими, випередивши японок на 1,9 бала.

8 червня у вільній програмі в командних і комбінованих змаганнях збірна України взяла 2 золота, отримавши на 4,7 і 2,7 балів відповідно.

Учора у вільній сольній програмі Єлизавета Яхно здобула ще одне золото, отримавши на 0,1 бала більше, ніж срібна призерка.

У Хайлайт збірна України також отримала золото, обійшовши японок на 3,3 бала.

У дуетах Єлизавета Яхно і Анастасія Савчук показали на 0,6 балів менше, ніж переможниці, і отримали срібло.

Раніше українці вибороли бронзу Світової серії на етапі в Японії.

Крім того, талановиті українки взяли бронзу на етапі Кубку світу у Німеччині.





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