Українські синхроністки виграли 6 золотих і 2 срібні медалі на етапі Світової серії в США
Українські синхроністки виграли вісім медалей на етапі Світової серії в Лос-Анджелесі, США.
7 червня в технічній програмі Єлизавета Яхно стала кращою в сольному виступі, де отримала на 1,4 бала більше, ніж срібна призерка.
Також вона в дуеті з Анастасією Савчук виграла срібло, поступившись переможцям 0,2 бала.
У командному змаганні українки теж були кращими, випередивши японок на 1,9 бала.
8 червня у вільній програмі в командних і комбінованих змаганнях збірна України взяла 2 золота, отримавши на 4,7 і 2,7 балів відповідно.
Учора у вільній сольній програмі Єлизавета Яхно здобула ще одне золото, отримавши на 0,1 бала більше, ніж срібна призерка.
У Хайлайт збірна України також отримала золото, обійшовши японок на 3,3 бала.
У дуетах Єлизавета Яхно і Анастасія Савчук показали на 0,6 балів менше, ніж переможниці, і отримали срібло.
Раніше українці вибороли бронзу Світової серії на етапі в Японії.
Крім того, талановиті українки взяли бронзу на етапі Кубку світу у Німеччині.
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