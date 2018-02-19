Абраменко отримав золоту медаль ОІ-2018. ФОТО
19 лютого відбулася церемонія нагородження олімпійського чемпіона Пхенчхана-2018 українця Олександра Абраменка.
Українець отримав золоту нагороду за перемогу у змаганнях фристайлістів у повітряній акробатиці, після чого відбулося урочисте підняття українського прапору.
Також вперше над аренами Пхенчхана пролунав український гімн.
Золотий медаліст Олімпійських ігор в Пхьончхані - український фрістайлист Олександр Абраменко!👍💙💛#PyeongChang2018 #OlympicTeamUkraine pic.twitter.com/cYjTkAPbJs— НОК України (@OlympicUA) 19 лютого 2018 р.
Золоту нагороду український фристайліст отримав із рук члена МОК та голови НОК України Сергія Бубки.
Нагадаємо, що медаль Абраменка стала першою для України на ОІ-2018.
Цікаво, що до старту Ігор-2018 в одному із прогнозів Абраменку відводилася роль бронзового призера.
Раніше повідомлялося, що у мережу потрапили фото, як Абраменко обнімався із росіянином одразу після змагань 18 лютого.
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