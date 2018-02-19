Абраменко отримав золоту медаль ОІ-2018. ФОТО

19 лютого відбулася церемонія нагородження олімпійського чемпіона Пхенчхана-2018 українця Олександра Абраменка.

Українець отримав золоту нагороду за перемогу у змаганнях фристайлістів у повітряній акробатиці, після чого відбулося урочисте підняття українського прапору.

Також вперше над аренами Пхенчхана пролунав український гімн.

Золоту нагороду український фристайліст отримав із рук члена МОК та голови НОК України Сергія Бубки.

Нагадаємо, що медаль Абраменка стала першою для України на ОІ-2018.

Цікаво, що до старту Ігор-2018 в одному із прогнозів Абраменку відводилася роль бронзового призера.

Раніше повідомлялося, що у мережу потрапили фото, як Абраменко обнімався із росіянином одразу після змагань 18 лютого.