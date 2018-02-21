Досягнення короля біатлону на ОІ впало: визначився новий рекордсмен за кількістю медалей
|Маріт Бйорген/Instagram
Норвезька лижниця Маріт Бйорген спромоглася встановити новий рекорд за кількістю медалей на зимових Олімпійських іграх.
21 лютого, прийшовши третьою до фінішу командного спринту у жінок, вона завоювала свою 14 нагороду, випередивши зіркового співвітчизника Уле-Ейнара Бйорндалена.
Усього в активі Бйорген - 7 золотих, 4 срібних та 3 бронзових нагороди.
Нагадаємо, що король біатлону не зміг відібратися на сьому для себе Олімпіаду, тому його рекорд опинився під загрозою. Усього Бйорген виграла у Пхенчхані три медалі - крім вищезгаданої бронзи вона у складі збірної Норвегії вигравала естафету 4 по 5 км, була другою у персьюті та третьою у гонці на 10 км.
Варто зазначити, що Бйорген - перша жінка на планеті, в активі якої є 7 золотих медалей ОІ. Цікаво, що за кількістю нагород найвищого ґатунку її випереджають той же Бйорндален та інший легендарний лижник Бйорн Делі.
Зазначимо, що Бйорген виступає на ОІ з 2002 року, а Пхенчхан став для 37-річної спортсменки п'ятими Іграми.
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