Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Олімпіада
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
729 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
21.02.2018  13:38

Досягнення короля біатлону на ОІ впало: визначився новий рекордсмен за кількістю медалей

 Маріт Бйорген/Instagram

Норвезька лижниця Маріт Бйорген спромоглася встановити новий рекорд за кількістю медалей на зимових Олімпійських іграх.

21 лютого, прийшовши третьою до фінішу командного спринту у жінок, вона завоювала свою 14 нагороду, випередивши зіркового співвітчизника Уле-Ейнара Бйорндалена.

Усього в активі Бйорген - 7 золотих, 4 срібних та 3 бронзових нагороди.

Нагадаємо, що король біатлону не зміг відібратися на сьому для себе Олімпіаду, тому його рекорд опинився під загрозою. Усього Бйорген виграла у Пхенчхані три медалі - крім вищезгаданої бронзи вона у складі збірної Норвегії вигравала естафету 4 по 5 км, була другою у персьюті та третьою у гонці на 10 км. 

Варто зазначити, що Бйорген - перша жінка на планеті, в активі якої є 7 золотих медалей ОІ. Цікаво, що за кількістю нагород найвищого ґатунку її випереджають той же Бйорндален та інший легендарний лижник Бйорн Делі. 

Зазначимо, що Бйорген виступає на ОІ з 2002 року, а Пхенчхан став для 37-річної спортсменки п'ятими Іграми.




Останні публікації
20.02.2018
Олімпіада

Результати виступів українців у Пхенчхані. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

 
15.02.2018
Футбол

АЕК - Динамо. Онлайн-трансляція матчу 1/16 фіналу Ліги Європи

 
13.02.2018
Футбол

Ювентус - Тоттенгем. Хроніка і онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

 
Усі публікації
Новини
14:40
Лижі. Норвежці тріумфували у командному спринті, вивівши країну на перше місце у медальному заліку ОІ-2018
14:33
Футбол. Путін, ти де? Скандальний італієць пожартував у Москві перед матчем Ліги Європи. ВІДЕО
14:20
Хокей. Чехія у драматичному матчі здолала США, вийшовши у півфінал. Інші матчі 1/4 фіналу
13:59
Бокс. Зірковий американець передумав битися із Ломаченком
13:38
Олімпіада. Досягнення короля біатлону на ОІ впало: визначився новий рекордсмен за кількістю медалей
13:19
Футбол. Алієв розповів, коли закінчить кар'єру футболіста та піде у тренери
12:59
Лижі. Історичний момент на ОІ-2018: американки несподівано обігнали шведок та норвежок у командному спринті
12:32
Футбол. Волинь підсилилася екс-гравцем Таврії
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
20.02.2018

Результати виступів українців у Пхенчхані. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Від Ліллегаммера до Сочі. Чемпіон згадує всі українські медалі на зимових Олімпійських іграх
Всі медалі України на Універсіаді-2017 в Алмати
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!