Досягнення короля біатлону на ОІ впало: визначився новий рекордсмен за кількістю медалей

Маріт Бйорген/Instagram

Норвезька лижниця Маріт Бйорген спромоглася встановити новий рекорд за кількістю медалей на зимових Олімпійських іграх.

21 лютого, прийшовши третьою до фінішу командного спринту у жінок, вона завоювала свою 14 нагороду, випередивши зіркового співвітчизника Уле-Ейнара Бйорндалена.

Усього в активі Бйорген - 7 золотих, 4 срібних та 3 бронзових нагороди.

Нагадаємо, що король біатлону не зміг відібратися на сьому для себе Олімпіаду, тому його рекорд опинився під загрозою. Усього Бйорген виграла у Пхенчхані три медалі - крім вищезгаданої бронзи вона у складі збірної Норвегії вигравала естафету 4 по 5 км, була другою у персьюті та третьою у гонці на 10 км.

Варто зазначити, що Бйорген - перша жінка на планеті, в активі якої є 7 золотих медалей ОІ. Цікаво, що за кількістю нагород найвищого ґатунку її випереджають той же Бйорндален та інший легендарний лижник Бйорн Делі.

Зазначимо, що Бйорген виступає на ОІ з 2002 року, а Пхенчхан став для 37-річної спортсменки п'ятими Іграми.