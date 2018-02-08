102 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]08.02.2018 23:45
Україна 9-го лютого стартує на ОІ-2018
|Олена Петрова / НОК
У п'ятницю, 9-го лютого, перший представник збірної України стартує на Олімпійських іграх-2018 в Пхенчхані.
Орієнтовно о 3 годині за київським часом фрістайлістка Тетяна Петрова почне свій виступ у кваліфікації могула.
Цікаво, що в даній дисципліні Україна буде представлена вперше за всі роки незалежності.
Раніше стало відомо, хто з українок виступить в жіночому спринті на ОІ-2018.
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