Україна 9-го лютого стартує на ОІ-2018

Олена Петрова / НОК

У п'ятницю, 9-го лютого, перший представник збірної України стартує на Олімпійських іграх-2018 в Пхенчхані.

Орієнтовно о 3 годині за київським часом фрістайлістка Тетяна Петрова почне свій виступ у кваліфікації могула.

Цікаво, що в даній дисципліні Україна буде представлена вперше за всі роки незалежності.

Раніше стало відомо, хто з українок виступить в жіночому спринті на ОІ-2018.