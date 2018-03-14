Саленко про заборону спортсменам виступати у Росії: Думаю, час все розсудить, все нормалізується

Міністерство спорту має очолювати людина, яка знає, що таке професіональний спорт.

Таку думку висловив екс-футболіст Динамо, збірних України та Росії Олег Саленко, коментуючи заборону міністерства молоді та спорту про виступ українських спортсменів на території РФ.

"Я цього не розумію. Знаєте, коли спорт очолюють неспортивні люди, таке і починає відбуватися. Повинні працювати професіонали, які розуміють, що таке підготовка, цикли і так далі. Спортсмени ж готуються до змагань і повинні в них брати участь", - вважає Саленко.

"Ось мене, наприклад, звуть до Пітера під час чемпіонат світу. Але ось тільки виникає питання - як кого я туди поїду. Або офіційна особа, чи ні. І ось тут починаються всякі підводні течії. Думаю, час все розсудить, все нормалізується. Один мій знайомий містить біатлон на Україні, і я вважаю, наші спортсмени повинні їхати на змагання в Російську Федерацію", - цитує екс-футболіста Спорт-Експрес.

Раніше була інформація, що збірна України не поїде на етап Кубка світу в Росію.