Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Інше
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
168 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
14.03.2018  16:22

Саленко про заборону спортсменам виступати у Росії: Думаю, час все розсудить, все нормалізується

 

Міністерство спорту має очолювати людина, яка знає, що таке професіональний спорт. 

Таку думку висловив екс-футболіст Динамо, збірних України та Росії Олег Саленко, коментуючи заборону міністерства молоді та спорту про виступ українських спортсменів на території РФ.

"Я цього не розумію. Знаєте, коли спорт очолюють неспортивні люди, таке і починає відбуватися. Повинні працювати професіонали, які розуміють, що таке підготовка, цикли і так далі. Спортсмени ж готуються до змагань і повинні в них брати участь", - вважає Саленко.

"Ось мене, наприклад, звуть до Пітера під час чемпіонат світу. Але ось тільки виникає питання - як кого я туди поїду. Або офіційна особа, чи ні. І ось тут починаються всякі підводні течії. Думаю, час все розсудить, все нормалізується. Один мій знайомий містить біатлон на Україні, і я вважаю, наші спортсмени повинні їхати на змагання в Російську Федерацію", - цитує екс-футболіста Спорт-Експрес.

Раніше була інформація, що збірна України не поїде на етап Кубка світу в Росію.





Останні публікації
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше

Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО

 
25.02.2018
Олімпіада

Результати виступів українців у Пхенчхані

 
22.02.2018
Футбол

Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи

 
Усі публікації
Новини
17:25
Футбол. Гравець Динамо про матч із Лаціо: Сидіти у захисті та відбиватися 90 хвилин не збираємось
16:58
Футбол. Екс-гравець Динамо: У збірну України не кличуть, але надію не втрачаю
16:42
Бокс. Швидкий та зосереджений: Ломаченко показав відео із тренувального табору
16:22
Інше. Саленко про заборону спортсменам виступати у Росії: Думаю, час все розсудить, все нормалізується
15:51
Футбол. Олімпік переглядає українського нападника
15:41
Інше. В Госдумі порадили українським спортсменам розглянути варіант переїзду в Росію
15:25
Футбол. Манчестер Сіті відмовиться від підписання гравця Шахтаря?
14:48
Біатлон. Бринзак про ситуацію з сайтом: Biathlon.com.ua був приватним, будемо робити свій
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
08.03.2018

Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО
В Dynamo Kyiv Esports пояснили чому не платили зарплату кіберспортсмену
Топ-10 спортсменів-кримчан, які запам'яталися у 2015 році
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!