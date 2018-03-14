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14.03.2018  18:20

Заборона українцям виступати на змаганнях у Росії: прем'єр-міністр зробив заяву

 Володимир Гройсман

Доки Росія буде країною-агресором, їй слід бути готовою до будь-яких санкцій чи бойкотів. 

Таку заяву, коментуючи заборону міністерства молоді та спорту про виступ українських спортсменів на території РФ, зробив голова українського уряду Володимир Гройсман. 

"Усі міністри тут одностайні. Дякуємо спортсменам за прийняте відповідне рішення. Вважаю, що доки Росія буде країною-агресором і дикуном у своїй політиці, весь світ все більше буде реагувати таким чином по відношенню до неї", - навів слова свого керівника міністр молоді та спорту Ігор Жданов. 

Нагадаємо, напередодні після зустрічі із президентом Федерації біатлону України міністр Жданов заявив про відмову української збірної їхати на етап Кубку світу у Тюмень

Згодом у міністерстві підготовула наказ про заборону участі українських спортсменів у будь-яких змаганнях та учбово-тренувальних зборів на території Росії. 





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