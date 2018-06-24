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24.06.2018  14:54

Збірна України вийшла у фінал домашнього чемпіонату Європи

 

Жіноча збірна України з регбі-7 зіграє у фіналі чемпіонату Європи дивізіону А в Дніпрі.

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації регбі України.

Українки спочатку розгромили Ізраїль 34:0, потім крупно обіграли Латвію 45:5, але поступилися Румунії 10:24.

Україна посіла друге місце в групі і в 1/4 фіналу розгромила Швейцарію - 39:0.

У півфіналі Україна обіграла Швецію 17:12 і вийшла у фінал, де зіграє з переможницею пари Нідерланди - Румунія.

Дві команди-фіналістки отримають підвищення до вищого дивізіону.

Зазначимо, що на ЧЄ в 2017 році жіноча збірна України посіла третє місце.

Нагадаємо, що чоловіча збірна України посіла 6-е місце на чемпіонаті Європи.

Раніше повідомлялося, що чемпіоном України з регбі-7 цьогоріч став харківський Олімп.





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