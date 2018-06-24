Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
91 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]24.06.2018 17:57
Збірна України програла у фіналі домашнього ЧЄ
Жіноча збірна України з регбі-7 в фіналі домашнього чемпіонату Європи програла Нідерландам - 0:33.
Дві команди-фіналістки отримали підвищення у вищий дивізіон.
Другий раунд першості Старого Світу з регбі-7 серед жінок в дивізіоні "Трофі" пройде в Естергомі (Угорщина) 7-8 липня.
Раніше повідомлялося, у півфіналі Україна обіграла Швецію 17:12.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій