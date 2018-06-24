Збірна України програла у фіналі домашнього ЧЄ

Жіноча збірна України з регбі-7 в фіналі домашнього чемпіонату Європи програла Нідерландам - 0:33.

Дві команди-фіналістки отримали підвищення у вищий дивізіон.

Другий раунд першості Старого Світу з регбі-7 серед жінок в дивізіоні "Трофі" пройде в Естергомі (Угорщина) 7-8 липня.

Раніше повідомлялося, у півфіналі Україна обіграла Швецію 17:12.