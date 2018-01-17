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17.01.2018  04:09

15-річна Костюк продовжила переможну ходу на Australian Open


Рекордсменка нинішнього Austrlian Open Марта Костюк вийшла у третє коло турніру, здолавши австралійку Олівію Роговску 6:3, 7:5. 

Впевнено взявши першу партію матчу, 15-річна українка мала певні проблеми у другому сеті. Після 9-го гейму австралійці вдалося вийти вперше у поєдинку.

Проте Костюк зібралася та знову повернулася до впевненої гри, що дозволило їй взяти три гейми поспіль та перемогти. 

Прикметно, що матч проти господарки турніру юна киянка проводила на одному із центральних майданчиків Мельбурн Парку - Маргарет Корт Арена. 

Таким чином, Костюк вдалося повторити досягнення легендарної Мартіни Хінгіс, яка у 1996 році у віці 15 років та 4 місяці успішно здолала стадію 1/32 фіналу на Australian Open. Нагадаємо, що тоді швейцарку зупинили лише в 1/4 фіналу.  

Завдяки потраплянню в 1/16 фіналу Костюк зробить чималий прогрес у рейтингу WTA. 

Australian Open

Мельбурн, Австралія

Призовой фонд – 22,624,00 долларів

Хард, одиночний розряд

Друге коло

17 січня

Марта Костюк (Україна) - Олівія Роговска (Австралія) - 6:3, 7:5

Нагадаємо, раніше у третє коло Australian Open вийшла українка Катерина Бондаренко.

Також зазначимо, що у другому колі одиночного розряду зіграють ще двоє представників України - Олександр Долгополов та Леся Цуренко.
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