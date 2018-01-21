500 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]21.01.2018 18:34
Порошенко привітав Світоліну з рекордним виступом на Australian Open
|Еліна Світоліна
Президент України Петро Порошенко привітав Еліну Світоліну з виходом в чвертьфінал Відкритого чемпіонату Австралії.
Як відомо, Світоліна стала першою тенісисткою з України, яка пробилася в чвертьфінал австралійського турніру серії Grand Slam в жіночому одиночному розряді.
Українська тенісистка @ElinaSvitolina завдяки впевненій перемозі над чеською спортсменкою вперше у своїй кар’єрі вийшла до чвертьфіналу престижного турніру Australian Open— Петро Порошенко (@poroshenko) 21 січня 2018 р.
Щиро вітаю і дякую за перемогу! Вболіваємо далі за нашу Еліну!#GloryToUkraine pic.twitter.com/ct9fSiTzjh
Нагадаємо, що букмекери вважають головним фаворитом жіночого турніру саме Світоліну.
Читай також
Останні публікації
17.01.2018 - Андрій Твердохліб
Теніс
Теніс
Марта Костюк - український самородок. Все, що потрібно знати про юну українську тенісистку
09.12.2017 - Артем Ананьєвський
Бокс
Бокс
Ломаченко - Рігондо: анонс суперпоєдинку, прогноз, де дивитися бій
07.12.2017
Футбол
Футбол
Динамо - Партизан. Хроніка і онлайн матчу Ліги Європи
Touareg или Prado? Сделай свой выбор!
|
17.01.2018
Марта Костюк - український самородок. Все, що потрібно знати про юну українську тенісистку
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua