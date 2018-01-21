Порошенко привітав Світоліну з рекордним виступом на Australian Open

Еліна Світоліна

Президент України Петро Порошенко привітав Еліну Світоліну з виходом в чвертьфінал Відкритого чемпіонату Австралії.

Як відомо, Світоліна стала першою тенісисткою з України, яка пробилася в чвертьфінал австралійського турніру серії Grand Slam в жіночому одиночному розряді.

Українська тенісистка @ElinaSvitolina завдяки впевненій перемозі над чеською спортсменкою вперше у своїй кар’єрі вийшла до чвертьфіналу престижного турніру Australian Open



Щиро вітаю і дякую за перемогу! Вболіваємо далі за нашу Еліну!#GloryToUkraine pic.twitter.com/ct9fSiTzjh — Петро Порошенко (@poroshenko) 21 січня 2018 р.

Нагадаємо, що букмекери вважають головним фаворитом жіночого турніру саме Світоліну.