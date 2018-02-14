Світоліна: Квітова? Так, я програвала їй, проте зараз я зовсім інша тенісистка

Еліна Світоліна/WTA

Матч із майстерною тенісисткою Петрою Квітовою у третьому колі турніру у Досі стане гарним тестом для Еліни Світоліної.

Про це українська тенісистка заявила, коментуючи свою перемогу у другому раунді змагань над чешкою Маркетою Вондроушовою.

"Я сама хочу подивитися, що мені вдалося вдосконалити у своїй грі. З кожною із них (Світоліна давала коментар ще до завершення матчу Квітової проти Агнешки Радванської - ред.) я грала досить давно, зараз я абсолютно інша тенісистка. Я більш впевнена в своїй грі, так що це буде цікаво", - вважає українка.

"Раніше я програвала і Квітовій, і Радванській, проте тепер у мене є хороший шанс побачити, в чому я стала краще і над чим ще потрібно працювати", - цитує Світоліну btu.org.ua.

Додамо, що у матчі другого раунду Квітова та Радванська провели на корті три сети. Гра завершилася із рахунком 6:7 (3), 6:3, 6:4.

Як відомо, в останнє Світоліна грала проти Квітової восени 2016 року - тоді вона двічі поступилася чешці на двох турнірах у Китаї.

Нагадаємо, раніше Світоліна повідомила, що у квітні візьме участь у матчі Кубку Федерації у складі збірної України.

Як відомо, у першому колі Qatar Total Open вилетіло дві представниці України - Леся Цуренко та Катерина Бондаренко, яка у напруженій боротьбі поступилася представниці Іспанії.