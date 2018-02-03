Україна програла Швеції в матчі Кубка Девіса

Кубок Девіса

Збірна України в протистоянні Кубку Девіса поступилася Швеції.

3-го лютого спочатку Сергій Стаховський та Денис Молчанов перемогли швецьку пару Ерікссон/Сільєстрьом у трьох сетах, та подарували українським вболівальникам надію на вдалий підсумок протистояння.

А після цього Сергій Стаховський виграв у Еліаса Імера і зрівняв рахунок.

Проте, в останньому матчі Артем Смирнов програв Мікаелю Емеру.

Таким чином, Україна замість боротьби з Португалією за вихід в плей-офф Світової групи Кубка Девіса 14-15 вересня посперечається з командою Південної Африки за збереження прописки в Першій групі Євро-Африканської зони.

Кубок Девіса

Перша група Євро-Африканської зони

Перший раунд

Україна - Швеція 2:3

3 лютого

Сергій Стаховский/Денис Молчанов - Маркус Ерікссон/Андреас Сільєстрьом 7:6 (4), 4:6, 6:2.

Сергій Стаховський - Еліас Імер 6:4, 6:4

Мікаель Імер - Артем Смирнов 6:4, 6:2

Нагадаємо, що після першого ігрового дня, українці поступаються 0:2.