Україна програла Швеції в матчі Кубка Девіса
|Кубок Девіса
Збірна України в протистоянні Кубку Девіса поступилася Швеції.
3-го лютого спочатку Сергій Стаховський та Денис Молчанов перемогли швецьку пару Ерікссон/Сільєстрьом у трьох сетах, та подарували українським вболівальникам надію на вдалий підсумок протистояння.
А після цього Сергій Стаховський виграв у Еліаса Імера і зрівняв рахунок.
Проте, в останньому матчі Артем Смирнов програв Мікаелю Емеру.
Таким чином, Україна замість боротьби з Португалією за вихід в плей-офф Світової групи Кубка Девіса 14-15 вересня посперечається з командою Південної Африки за збереження прописки в Першій групі Євро-Африканської зони.
Кубок Девіса
Перша група Євро-Африканської зони
Перший раунд
Україна - Швеція 2:3
3 лютого
Сергій Стаховский/Денис Молчанов - Маркус Ерікссон/Андреас Сільєстрьом 7:6 (4), 4:6, 6:2.
Сергій Стаховський - Еліас Імер 6:4, 6:4
Мікаель Імер - Артем Смирнов 6:4, 6:2
Нагадаємо, що після першого ігрового дня, українці поступаються 0:2.
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