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266 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]11.03.2018 12:59
Стало відомо, де зіграє Костюк після поразки у фіналі Zhuhai Open
|Марта Костюк
Після вдалого виступу на 60-тисячнику у китайському Чжухаї українка Марта Костюк залишиться у цій країні.
Так, її очікує участь у турнірі ITF Circuit у Шеньчжені. Місце у цих змаганнях Костюк отримала завдяки потраплянню у півфінал Чжухаї.
Змагання у Шенчжені розпочнуться 12 березня.
Нагадаємо, що у фіналі Zhuhai Open Костюк поступилася колишній українці Марині Заневській.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій