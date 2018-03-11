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11.03.2018  12:59

Стало відомо, де зіграє Костюк після поразки у фіналі Zhuhai Open

 Марта Костюк

Після вдалого виступу на 60-тисячнику у китайському Чжухаї українка Марта Костюк залишиться у цій країні.

Так, її очікує участь у турнірі ITF Circuit у Шеньчжені. Місце у цих змаганнях Костюк отримала завдяки потраплянню у півфінал Чжухаї.

Змагання у Шенчжені розпочнуться 12 березня. 

Нагадаємо, що у фіналі Zhuhai Open Костюк поступилася колишній українці Марині Заневській





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