Стало відомо, де зіграє Костюк після поразки у фіналі Zhuhai Open

Марта Костюк

Після вдалого виступу на 60-тисячнику у китайському Чжухаї українка Марта Костюк залишиться у цій країні.

Так, її очікує участь у турнірі ITF Circuit у Шеньчжені. Місце у цих змаганнях Костюк отримала завдяки потраплянню у півфінал Чжухаї.

Змагання у Шенчжені розпочнуться 12 березня.

Нагадаємо, що у фіналі Zhuhai Open Костюк поступилася колишній українці Марині Заневській.