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593 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]10.03.2018 08:54
Марта Костюк вийшла в фінал турніру в Чжухаї. ВІДЕО
Юна киянка Марта Костюк пробилася до фіналу 60-тисячника в китайському Чжухаї.
У півфіналі українка здолала відому словачку Анну Кароліну Шмідлову 6:2, 6:4.
Суперницею Косюк у фіналі стане колишня українка, а нині представниця Бельгії Марина Завневська.
Zhuhai Open
Жіночий турнір у Чжухаї, Китай
Призовий фонд $60,000
1/2 фіналу
10 березня
Марта Костюк (Україна) - Анна Кароліна Шмідлова (Словаччина) 6:2, 6:4
Нагадаємо, що цей фінал стане другим поспіль для киянки на турнірах ITF в 2018 році.
На початку лютого Костюк тріумфувала на турні в австралійському Берні.
Раніше Костюк заявила, що відмовилася грати на турнірах в Росії.
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