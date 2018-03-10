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10.03.2018  08:54

Марта Костюк вийшла в фінал турніру в Чжухаї. ВІДЕО

 

Юна киянка Марта Костюк пробилася до фіналу 60-тисячника в китайському Чжухаї.

У півфіналі українка здолала відому словачку Анну Кароліну Шмідлову 6:2, 6:4.

Суперницею Косюк у фіналі стане колишня українка, а нині представниця Бельгії Марина Завневська.

Zhuhai Open

Жіночий турнір у Чжухаї, Китай

Призовий фонд $60,000

1/2 фіналу

10 березня

Марта Костюк (Україна) - Анна Кароліна Шмідлова (Словаччина) 6:2, 6:4

Нагадаємо, що цей фінал стане другим поспіль для киянки на турнірах ITF в 2018 році.

На початку лютого Костюк тріумфувала на турні в австралійському Берні.

Раніше Костюк заявила, що відмовилася грати на турнірах в Росії.





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