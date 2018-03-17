Стало відомо про чергове звершення у кар'єрі 15-річної Костюк

Завдяки вдалим виступам на двох китайських 60-тисячниках українка Марта Костюк зробить суттєвий прогрес у рейтингу WTA.

У новій версії табелі про ранги юна киянка розміститься на 153-му місці, піднявшись одразу на 32 позиції.

Таким чином, Костюк стане 5-ю ракеткою України - попереду неї лише чотири визнаних тенісистки - Катерина Бондаренко, Катерина Козлова, Леся Цуренко та Еліна Світоліна - усі вони входять у топ-100 рейтингу.

Зазначимо, що Костюк випередить Даяну Ястремська та Ангеліну Калініну.

Нагадаємо, на турнірі у Шеньчжені Костюк поступилася у півфіналі. Тоді як за тиждень до цього у Чжухаї їй вдалося дійти до фіналу.