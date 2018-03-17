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847 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]17.03.2018 09:59
Стало відомо про чергове звершення у кар'єрі 15-річної Костюк
Завдяки вдалим виступам на двох китайських 60-тисячниках українка Марта Костюк зробить суттєвий прогрес у рейтингу WTA.
У новій версії табелі про ранги юна киянка розміститься на 153-му місці, піднявшись одразу на 32 позиції.
Таким чином, Костюк стане 5-ю ракеткою України - попереду неї лише чотири визнаних тенісистки - Катерина Бондаренко, Катерина Козлова, Леся Цуренко та Еліна Світоліна - усі вони входять у топ-100 рейтингу.
Зазначимо, що Костюк випередить Даяну Ястремська та Ангеліну Калініну.
Нагадаємо, на турнірі у Шеньчжені Костюк поступилася у півфіналі. Тоді як за тиждень до цього у Чжухаї їй вдалося дійти до фіналу.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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