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340 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]23.03.2018 16:52
Світоліна - Осака: відео онлайн-трансляція поєдинку в Маямі
|Еліна Світоліна
23 березня в другому колі турніру Premier Mandatory в Маямі українська тенісистка Еліна Світоліна зустрінеться з японкою Наомі Осакою.
Для Світоліної це буде стартовий матч на змаганнях.
У попередньому поєдинку Осака вибила з основної сітки турніру Серену Вільямс.
Нагадаємо, що букмекери дали прогноз на матч Світоліна - Осака.
Початок матчу - о 17:00.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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