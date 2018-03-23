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23.03.2018  16:52

Світоліна - Осака: відео онлайн-трансляція поєдинку в Маямі

Еліна Світоліна

23 березня в другому колі турніру Premier Mandatory в Маямі українська тенісистка Еліна Світоліна зустрінеться з японкою Наомі Осакою.

Для Світоліної це буде стартовий матч на змаганнях.

У попередньому поєдинку Осака вибила з основної сітки турніру Серену Вільямс.

Нагадаємо, що букмекери дали прогноз на матч Світоліна - Осака.

Початок матчу - о 17:00.





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