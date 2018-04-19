П'ятеро українців подали заявки на участь в Ролан Гаррос

Еліна Світоліна

П'ятеро українців потрапили в основну сітку головного ґрунтового тенісного турніру року - Ролан Гаррос, який пройде у Франції з 27 травня по 10 червня.

У жінок це Еліна Світоліна, Леся Цуренко, Катерина Козлова і Катерина Бондаренко. У чоловіків пряму путівку отримав тільки Олександр Долгополов.

Правда, список не остаточний. Немає сумнівів, що Марта Костюк, Сергій Стаховський та інші спробують потрапити на турнір через кваліфікацію,.

При цьому, участь Долгополова поки під питанням через відновлення після травми руки, пише isport.ua.

Раніше повідомлялося, що збірна України готується до матчу Кубку Федерації із Канадою.