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23.04.2018  12:21

Світоліна зберегла четверте місце в оновленому рейтингу WTA

Еліна Світоліна

Еліна Світоліна зберегла четверте місце в оновленому рейтинге WTA.

Також свої позиції зберегли українки Катерина Козлова і Катерина Бондаренко.

Леся Цуренко піднялася на одну, а Марта Костюк - втратила дві.

Раніше повідомлялося, що Світоліна знялася у фотосесії для жіночого журналу.

Оновлений рейтинг WTA

Станом на 23 квітня

1 (1). Сімона Халеп (Румунія) 8140
2 (2). Каролін Возняцкі (Данія) 6790
3 (3). Гарбіньє Мугуруса (Іспанія) 6065
4 (4). Еліна Світоліна (Україна) 5630
5 (5). Єлєна Остапенко (Латвія) 5307
6 (6). Кароліна Плішкова (Чехія) 4730
7 (7). Каролін Гарсія (Франція) 4615
8 (8). Винус Вільямс (США) 4276
9 (9). Слоун Стівенс (США) 3938
10 (10). Петра Квітова (Чехія) 3271

...

40 (41). Леся Цуренко (Україна) 1260
68 (68). Катерина Козлова (Україна) 894
78 (78). Катерина Бондаренко (Україна) 775
158 (156). Марта Костюк (Україна) 381





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