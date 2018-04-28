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28.04.2018  13:50

Костюк зазнала другої поразки поспіль на ґрунті

Марта Костюк

Юна киянка Марта Костюк зазнала поразки в першому колі кваліфікації J&T Banka Prague Open.

Кривдницею українки стала 221 ракетка світу румунка Габріела Русо 2:6, 7:5, 6:3.

J&T Banka Prague Open

Жіночий турнір WTA

Прага, Чехія

Покриття - ґрунт

Призовий фонд - $250,000

Кваіліфікація, перше коло

28 квітня

Габріела Єлєна Русо - Марта Костюк 2:6, 7:5, 6:3

Раніше повідомлялося, що 30 квітня Костюк стане першою ракеткою світу серед юніорів.





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