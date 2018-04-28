Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
162 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]28.04.2018 13:50
Костюк зазнала другої поразки поспіль на ґрунті
|Марта Костюк
Юна киянка Марта Костюк зазнала поразки в першому колі кваліфікації J&T Banka Prague Open.
Кривдницею українки стала 221 ракетка світу румунка Габріела Русо 2:6, 7:5, 6:3.
J&T Banka Prague Open
Жіночий турнір WTA
Прага, Чехія
Покриття - ґрунт
Призовий фонд - $250,000
Кваіліфікація, перше коло
28 квітня
Габріела Єлєна Русо - Марта Костюк 2:6, 7:5, 6:3
Раніше повідомлялося, що 30 квітня Костюк стане першою ракеткою світу серед юніорів.
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