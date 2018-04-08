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228 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]08.04.2018 21:54
Українка виграла третій титул в сезоні
|Ангеліна Калініна
Українська тенісистка Ангеліна Калініна стала чемпіонкою 25-тисячника в Джексоні.
У фіналі 21-річна українка, посіяна під першим номером, виграла у представниці Італії Гаї Санезі.
Даний титул став для Ангеліни дев'ятим на турнірах ITF і вже третім в поточному сезоні.
Раніше була інформація, що Калініна в січні виграла турнір в США.
ITF
Жіночий турнір у Джексоні, Міссісіпі, США
Призовий фонд - $ 25 000
Фінал
Ангеліна Калініна (Україна) - Гая Санезі (Італія) 6:0, 6:1
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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