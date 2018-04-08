Українка виграла третій титул в сезоні

Ангеліна Калініна

Українська тенісистка Ангеліна Калініна стала чемпіонкою 25-тисячника в Джексоні.

У фіналі 21-річна українка, посіяна під першим номером, виграла у представниці Італії Гаї Санезі.

Даний титул став для Ангеліни дев'ятим на турнірах ITF і вже третім в поточному сезоні.

Раніше була інформація, що Калініна в січні виграла турнір в США.

ITF

Жіночий турнір у Джексоні, Міссісіпі, США

Призовий фонд - $ 25 000

Фінал

Ангеліна Калініна (Україна) - Гая Санезі (Італія) 6:0, 6:1