Стаховський програв у першому колі на турнірі в Чехії

Сергій Стаховський

Український тенісист Сергій Стаховський зазнав третьої поспіль поразки в одиночному розряді.

На "челленджері" в чеській Остраві український тенісист в трьохсетовому поєдинку виявився слабшим бельгійця Артура Де Грефа.

Як відомо, раніше Стаховський не зміг подолати кваліфікацію на турнірі в Будапешті.

PROSPERITA OPEN

ATP Challenger Tour

Чоловічий турнір в Остраві, Чехія

Призовий фонд - € 64,000

Перше коло

Сергій Стаховський (Україна) - Артур Де Греф (Бельгія) 4:6, 6:3, 3:6