Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
29 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]01.05.2018 22:37
Стаховський програв у першому колі на турнірі в Чехії
|Сергій Стаховський
Український тенісист Сергій Стаховський зазнав третьої поспіль поразки в одиночному розряді.
На "челленджері" в чеській Остраві український тенісист в трьохсетовому поєдинку виявився слабшим бельгійця Артура Де Грефа.
Як відомо, раніше Стаховський не зміг подолати кваліфікацію на турнірі в Будапешті.
PROSPERITA OPEN
ATP Challenger Tour
Чоловічий турнір в Остраві, Чехія
Призовий фонд - € 64,000
Перше коло
Сергій Стаховський (Україна) - Артур Де Греф (Бельгія) 4:6, 6:3, 3:6
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