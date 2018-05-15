Матч Світоліної в Римі відкладено через дощ. ФОТО

Корт у Римі

Матчі римського турніру відкладено через негоду.

Українка Еліна Світоліна мала вийти на протистояння з Петрою Мартич третім запуском на центральному корті, однак початок змагань перенесено через зливу.

Ігри мали розпочатися о 12:00.

Раніше Світоліна розповіла, як захищатиме свій титул на турнірі у Римі.