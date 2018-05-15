Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
160 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]15.05.2018 14:38
Матч Світоліної в Римі відкладено через дощ. ФОТО
|Корт у Римі
Матчі римського турніру відкладено через негоду.
Українка Еліна Світоліна мала вийти на протистояння з Петрою Мартич третім запуском на центральному корті, однак початок змагань перенесено через зливу.
Ігри мали розпочатися о 12:00.
Раніше Світоліна розповіла, як захищатиме свій титул на турнірі у Римі.
☔ It's raining... Play suspended! 😔 #ibi18 #tennis #ATP #WTA pic.twitter.com/nbLvfy1zLQ— Internazionali Bnl (@InteBNLdItalia) 15 мая 2018 г.
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