Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
299 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]18.05.2018 21:26
Українка майже дотиснула росіянку на турнірі у Словаччині, проте їй завадив дощ
Українка Ангеліна Калініна у чвертьфіналі турніру у словацькій Трнаві зустрічалася із росіянкою Анною Блінковою, проте матч було відкладено через дощ.
На момент зупинки поєдинку українка перебувала за крок до перемоги: 7:6 (9), 3:6, 6:6 (4:2).
Гра відновиться у суботу.
Цікаво, що свій попередній матч шоста ракетка України (№ 135 у рейтингу WTA) проти місцевої тенісистки Реббеку Шрамкової теж грала два дні - якраз 18 травня він завершився перемогою українки 6:2, 6:4.
Додамо, що у разі перемоги, Калініна випередить у світовому рейтингу Марту Костюк і стане п'ятою ракеткою України.
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