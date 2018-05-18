Українка майже дотиснула росіянку на турнірі у Словаччині, проте їй завадив дощ

Українка Ангеліна Калініна у чвертьфіналі турніру у словацькій Трнаві зустрічалася із росіянкою Анною Блінковою, проте матч було відкладено через дощ.

На момент зупинки поєдинку українка перебувала за крок до перемоги: 7:6 (9), 3:6, 6:6 (4:2).

Гра відновиться у суботу.

Цікаво, що свій попередній матч шоста ракетка України (№ 135 у рейтингу WTA) проти місцевої тенісистки Реббеку Шрамкової теж грала два дні - якраз 18 травня він завершився перемогою українки 6:2, 6:4.

Додамо, що у разі перемоги, Калініна випередить у світовому рейтингу Марту Костюк і стане п'ятою ракеткою України.

Раніше Калініна встановила особистий рекорд у рейтингу WTA.