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12.05.2018  19:43

Одразу три молоді українки оновлять особисті рекорди у рейтингу WTA

 

Марта Костюк, Ангеліна Калініна та Даяна Ястремська оновлять особисті рекорди у новому рейтингу WTA.

14 травня у понеділок 15-річна Костюк стане 130-ю у табелі про ранги, 21-річна Калініна - 135-ю, а 17-річна Ястремська - 148.
Найбільший прогрес з цієї трійці зробила Ястремська, яка піднялася на 32 сходинки у рейтингу та оновила рекорд одразу на 10 позицій.

Нагадаємо, що Ястремська вийшла у фінал 100-тисячника ITF у Франції.

Раніше повідомлялося, що перша та друга ракетки України Еліна Світоліна та Леся Цуренко можуть зустрітися у другому колі турніру у Римі.

Також стало відомо, що у попередній версії рейтингу WTA Катаріна Завацька увійшла до топ-200.





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