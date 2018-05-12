Одразу три молоді українки оновлять особисті рекорди у рейтингу WTA

Марта Костюк, Ангеліна Калініна та Даяна Ястремська оновлять особисті рекорди у новому рейтингу WTA.

14 травня у понеділок 15-річна Костюк стане 130-ю у табелі про ранги, 21-річна Калініна - 135-ю, а 17-річна Ястремська - 148.

Найбільший прогрес з цієї трійці зробила Ястремська, яка піднялася на 32 сходинки у рейтингу та оновила рекорд одразу на 10 позицій.

Нагадаємо, що Ястремська вийшла у фінал 100-тисячника ITF у Франції.

Раніше повідомлялося, що перша та друга ракетки України Еліна Світоліна та Леся Цуренко можуть зустрітися у другому колі турніру у Римі.

Також стало відомо, що у попередній версії рейтингу WTA Катаріна Завацька увійшла до топ-200.