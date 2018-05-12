Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
247 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]12.05.2018 19:43
Одразу три молоді українки оновлять особисті рекорди у рейтингу WTA
Марта Костюк, Ангеліна Калініна та Даяна Ястремська оновлять особисті рекорди у новому рейтингу WTA.
14 травня у понеділок 15-річна Костюк стане 130-ю у табелі про ранги, 21-річна Калініна - 135-ю, а 17-річна Ястремська - 148.
Найбільший прогрес з цієї трійці зробила Ястремська, яка піднялася на 32 сходинки у рейтингу та оновила рекорд одразу на 10 позицій.
Нагадаємо, що Ястремська вийшла у фінал 100-тисячника ITF у Франції.
Раніше повідомлялося, що перша та друга ракетки України Еліна Світоліна та Леся Цуренко можуть зустрітися у другому колі турніру у Римі.
Також стало відомо, що у попередній версії рейтингу WTA Катаріна Завацька увійшла до топ-200.
Останні публікації
26.04.2018 - Андрій Твердохліб
Футбол
Футбол
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошейІраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше
Інше
Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО
|
17.01.2018
Марта Костюк - український самородок. Все, що потрібно знати про юну українську тенісистку
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій