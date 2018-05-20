Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
370 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]20.05.2018 15:30
Світоліна захистила титул в Римі, впевнено вигравши у Халеп
Перша ракетка України Еліна Світоліна обіграла першу ракетку світу Сімону Халеп з Румунії і захистила титул на турнірі в Римі.
За перемогу на турнірі Світоліна отримала 507 100 євро.
Як відомо, рік тому у фіналі Світоліна обіграла Халеп у трисетовому поєдинку - 4:6, 7:5, 6:1.
Нагадаємо, Світоліна обіграла у півфіналі турніру естонську тенісистку у двох сетах.
Internazionali BNL d’Italia
Premier 5
Жіночий турнір в Римі, Італія
Призовий фонд $3,351,720, покриття - ґрунт
Фінал
20 травня
Еліна Світоліна (Україна, 4) - Сімона Халеп (Румунія, 1) 6:0, 6:4
.@ElinaSvitolina retains the @InteBNLdItalia 🏆!— WTA (@WTA) 20 травня 2018 р.
Defeats Simona Halep 6-0, 6-4 for her third title win of the season! pic.twitter.com/OY2Gy7zJ91
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