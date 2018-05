Світоліна захистила титул в Римі, впевнено вигравши у Халеп

Перша ракетка України Еліна Світоліна обіграла першу ракетку світу Сімону Халеп з Румунії і захистила титул на турнірі в Римі.

За перемогу на турнірі Світоліна отримала 507 100 євро.

Як відомо, рік тому у фіналі Світоліна обіграла Халеп у трисетовому поєдинку - 4:6, 7:5, 6:1.

Нагадаємо, Світоліна обіграла у півфіналі турніру естонську тенісистку у двох сетах.

Internazionali BNL d’Italia

Premier 5

Жіночий турнір в Римі, Італія

Призовий фонд $3,351,720, покриття - ґрунт

Фінал

20 травня

Еліна Світоліна (Україна, 4) - Сімона Халеп (Румунія, 1) 6:0, 6:4

.@ElinaSvitolina retains the @InteBNLdItalia 🏆!



Defeats Simona Halep 6-0, 6-4 for her third title win of the season! pic.twitter.com/OY2Gy7zJ91