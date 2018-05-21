Світоліна зберегла четверту сходинку в рейтингу WTA

Еліна Світоліна

За підсумками перемоги на турнірі в Римі Еліна Світоліна зберегла за собою 4-у сходинку рейтингу WTA.

Леся Цуренко опустилася на три позиції і тепер перебуває на 40-му місці.

Раніше стало відомо про ще одне видатне досягнення Світоліної.

Оновлений рейтинг WTA

Станом на 21 травня

1 (1). Сімона Халеп (Румунія) 7270

2 (2). Каролін Возняцкі (Данія) 6935

3 (3). Гарбіньє Мугуруса (Іспанія) 6010

4 (4). Еліна Світоліна (Україна) 5505

5 (6). Альона Остапенко (Латвія) 5382

6 (5). Кароліна Плішкова (Чехія) 5335

7 (7). Каролін Гарсія (Франція) 5170

8 (8). Петра Квітова (Чехія) 4550

9 (9). Вінус Вільямс (США) 4201

10 (10). Слоун Стівенс (США) 4164

...

40 (37). Леся Цуренко (Україна) 1255

66 (66). Катерина Козлова (Україна) 870

79 (81). Катерина Бондаренко (Україна) 775

127 (135). Ангеліна Калініна (Україна) 479

142 (130). Марта Костюк (Україна) 421

146 (148). Даяна Ястремська (Україна) 414