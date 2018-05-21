Світоліна зберегла четверту сходинку в рейтингу WTA
|Еліна Світоліна
За підсумками перемоги на турнірі в Римі Еліна Світоліна зберегла за собою 4-у сходинку рейтингу WTA.
Леся Цуренко опустилася на три позиції і тепер перебуває на 40-му місці.
Раніше стало відомо про ще одне видатне досягнення Світоліної.
Оновлений рейтинг WTA
Станом на 21 травня
1 (1). Сімона Халеп (Румунія) 7270
2 (2). Каролін Возняцкі (Данія) 6935
3 (3). Гарбіньє Мугуруса (Іспанія) 6010
4 (4). Еліна Світоліна (Україна) 5505
5 (6). Альона Остапенко (Латвія) 5382
6 (5). Кароліна Плішкова (Чехія) 5335
7 (7). Каролін Гарсія (Франція) 5170
8 (8). Петра Квітова (Чехія) 4550
9 (9). Вінус Вільямс (США) 4201
10 (10). Слоун Стівенс (США) 4164
...
40 (37). Леся Цуренко (Україна) 1255
66 (66). Катерина Козлова (Україна) 870
79 (81). Катерина Бондаренко (Україна) 775
127 (135). Ангеліна Калініна (Україна) 479
142 (130). Марта Костюк (Україна) 421
146 (148). Даяна Ястремська (Україна) 414
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