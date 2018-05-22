Бондаренко та Козлова покидають Нюрнберг, програвши стартові матчі турніру

Катерина Бондаренко

Українські тенісистки Катерина Бондаренко та Катерина Козлова невдало виступили на NÜRNBERGER Versicherungscup, поступившись в першому колі.

Бондаренко в трьох сетеха виявилася слабшою за Хізер Вотсон з Великобританії 3:6, 6:3, 6:7.

А Козлова в двох сетах поступилася парагвайці Вероніці Сапеде 3:6, 4:6.

NÜRNBERGER Versicherungscup

Нюрнберг, Німеччина

Призовий фонд - $250,000

Ґрунт, одиночний розряд

Жінки

22 травня

Хізер Вотсон - Катерина Бондаренко 6:3, 3:6, 7:6

Вероніка Сапеде - Катерина Козлова 6:3, 6:4

Нагадаємо, що Марта Костюк вдало стартувала в кваліфікації Roland Garros 2018.