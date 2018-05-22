Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
74 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]22.05.2018 17:36
Бондаренко та Козлова покидають Нюрнберг, програвши стартові матчі турніру
|Катерина Бондаренко
Українські тенісистки Катерина Бондаренко та Катерина Козлова невдало виступили на NÜRNBERGER Versicherungscup, поступившись в першому колі.
Бондаренко в трьох сетеха виявилася слабшою за Хізер Вотсон з Великобританії 3:6, 6:3, 6:7.
А Козлова в двох сетах поступилася парагвайці Вероніці Сапеде 3:6, 4:6.
NÜRNBERGER Versicherungscup
Нюрнберг, Німеччина
Призовий фонд - $250,000
Ґрунт, одиночний розряд
Жінки
22 травня
Хізер Вотсон - Катерина Бондаренко 6:3, 3:6, 7:6
Вероніка Сапеде - Катерина Козлова 6:3, 6:4
Нагадаємо, що Марта Костюк вдало стартувала в кваліфікації Roland Garros 2018.
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