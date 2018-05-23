Стаховський вийшов у фінал кваліфікації Roland Garros

Сергій Стаховський

Український тенісист Сергій Стаховський вийшов у фінал кваліфікації Відкритого чемпіонату Франції.

У другому колі відбіркового етапу українець виграв у Констана Летьєнна з Франції.

Раніше була інформація, що Стаховський перервав серію невдач із п'яти поразок, вийшовши у друге коло кваліфікації Roland Garros.

Roland Garros

Grand Slam

Париж, Франція

Кваліфікація

Другий раунд

Сергій Стаховський (Україна) - Констан Летьєнн (Франція) - 6:7(9), 7:5, 6:2