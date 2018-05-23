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177 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]23.05.2018 17:47
Стаховський вийшов у фінал кваліфікації Roland Garros
|Сергій Стаховський
Український тенісист Сергій Стаховський вийшов у фінал кваліфікації Відкритого чемпіонату Франції.
У другому колі відбіркового етапу українець виграв у Констана Летьєнна з Франції.
Раніше була інформація, що Стаховський перервав серію невдач із п'яти поразок, вийшовши у друге коло кваліфікації Roland Garros.
Roland Garros
Grand Slam
Париж, Франція
Кваліфікація
Другий раунд
Сергій Стаховський (Україна) - Констан Летьєнн (Франція) - 6:7(9), 7:5, 6:2
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