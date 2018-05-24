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24.05.2018  20:57

Ролан Гаррос-2018: Світоліна та інші українки дізналися суперниць

 

У Парижі відбулося жеребкування основної сітки чемпіонату Франції, у якому візьмуть участь чотири українки: Еліна Світоліна, Леся Цуренко, Катерина Козлова і Катерина Бондаренко.

Про це повідомляє sport.ua.

Еліна Світоліна отримала четвертий номер посіву. На старті турнірі українка зіграє проти австралійки Айли Томлянович (№68) з Австралії. До цього Світоліна вже двічі перемагала Томлянович.

Леся Цуренко (№40) в першому колі проведе матч з представницею Швейцарії Штефані Фегель (№100). На початку березня тенісистка обіграла Фегель в фіналі турніру в Акапулько, здобувши над нею п'яту перемогу. У минулому сезоні Цуренко дійшла до третього кола на Ролан Гаррос, де поступилася майбутній чемпіонці Олені Остапенко.

Катерина Козлова (№66) почне змагання з матчу з чинною чемпіонкою турніру і п'ятою сіяною Оленою Остапенко. Українка двічі грала проти Остапенко, і двічі програвала.

Катерина Бондаренко (№79) в першому колі зустрінеться з хорватською тенісисткою Донною Векич (№50) з Хорватії. Це буде перша зустріч обох тенісисток. У минулому сезоні Бондаренко закінчила виступ на Ролан Гаррос в першому колі.

Нагадаємо, що Стаховський поступився у фіналі кваліфікації Roland Garros.





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