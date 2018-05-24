Українець Долгополов зіграє з першою ракеткою світу Надалем на Ролан Гаррос

Олександр Долгополов

Український тенісист Олександр Долгополов поміряється силами в першому колі Ролан Гаррос із Рафаелем Надалем.

Про це стало відомо після жеребкування.

Долгополов двічі обігрував іспанця і програв у семи зустрічах.

Нагадаємо, що своїх суперниць на французькому турнірі дізнались українські жінки.