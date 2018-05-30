Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
192 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]30.05.2018 20:40
Світоліна: Я знаю, що Порошенко любить теніс, і мені це дуже приємно
|Еліна Світоліна
Президент України Петро Порошенко привітав Еліну Світоліну з нещодавною перемогою на турнірі в Римі.
Цей факт прокоментував сама перша ракетка України.
"Я знаю, що він любить теніс, і мені це дуже приємно. Сподіваюся, що тепер в Україні не тільки знати про теніс будуть більше, але і знайдуться гроші на розвиток юніорів. Наша федерація дуже старається побудувати центр, де дівчатка і хлопчики могли б тренуватися. Тому увага президента важлива", - цитує Світоліну rolandgarros.com.
Нагадаємо, що Світоліна впевнено вийшла до 3-го кола Ролан Гаррос.
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