Світоліна: Я знаю, що Порошенко любить теніс, і мені це дуже приємно

Еліна Світоліна

Президент України Петро Порошенко привітав Еліну Світоліну з нещодавною перемогою на турнірі в Римі.

Цей факт прокоментував сама перша ракетка України.

"Я знаю, що він любить теніс, і мені це дуже приємно. Сподіваюся, що тепер в Україні не тільки знати про теніс будуть більше, але і знайдуться гроші на розвиток юніорів. Наша федерація дуже старається побудувати центр, де дівчатка і хлопчики могли б тренуватися. Тому увага президента важлива", - цитує Світоліну rolandgarros.com.

Нагадаємо, що Світоліна впевнено вийшла до 3-го кола Ролан Гаррос.