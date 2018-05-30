Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
526 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]30.05.2018 13:37
Переможна хода триває: Світоліна впевнено вийшла до 3-го кола Ролан Гаррос
|Еліна Світоліна
Перша ракетка України Еліна Світоліна в матчі 2-го кола Ролан Гаррос у двох сетах здолала словачку Вікторію Кузьмову 6:3, 6:4.
Гра тривала 1 годину 22 хвилини.
Українка подала 3 подачі на виліт та зробила дві подвійні помилки.
Також в активі Світоліної 5 брейків.
У 3-му колі українська прима зустрінеться з румункою Міхаелою Базарнеску, яка посідає 33-ту сходинку в рейтингу WTA.
Раніше повідомлялося, що Світоліна є головним фаворитом турніру на думку букмекерів.
Нагадаємо, що Світоліна здобула важку перемогу в першому колі Ролан Гаррос.
Roland Garros
Париж, Франція
Призовий фонд – € 14 812 000
Ґрунт, одиночний розряд
Друге коло
Жінки
30 травня
Еліна Світоліна (Україна) - Вікторія Кузьмова (Словаччина) 6:3, 6:4
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