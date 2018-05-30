Переможна хода триває: Світоліна впевнено вийшла до 3-го кола Ролан Гаррос

Еліна Світоліна

Перша ракетка України Еліна Світоліна в матчі 2-го кола Ролан Гаррос у двох сетах здолала словачку Вікторію Кузьмову 6:3, 6:4.

Гра тривала 1 годину 22 хвилини.

Українка подала 3 подачі на виліт та зробила дві подвійні помилки.

Також в активі Світоліної 5 брейків.

У 3-му колі українська прима зустрінеться з румункою Міхаелою Базарнеску, яка посідає 33-ту сходинку в рейтингу WTA.

Раніше повідомлялося, що Світоліна є головним фаворитом турніру на думку букмекерів.

Нагадаємо, що Світоліна здобула важку перемогу в першому колі Ролан Гаррос.

Roland Garros

Париж, Франція

Призовий фонд – € 14 812 000

Ґрунт, одиночний розряд

Друге коло

Жінки

30 травня

Еліна Світоліна (Україна) - Вікторія Кузьмова (Словаччина) 6:3, 6:4