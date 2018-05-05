Світоліна з перемоги стартувала в Мадриді. ВІДЕО

Еліна Світоліна

Четверта ракетка світу Еліна Світоліна впевнено стартувала на Mutua Madrid Open, розгромивши француженку Алізе Корне 6:2, 6:2.

Гра тривала трохи більше години.

Українка зробила один ейс та одну невимушену помилку.

Також в активі Світоліної 4 брейка з 9.

Mutua Madrid Open

Жіночий турнір WTA Premier

Мадрид, Іспанія

Покриття - ґрунт

Призовий фонд - $6,685,828

1/32 фіналу

5 травня

Еліна Світоліна (4) - Алізе Корне 6:2, 6:2

Нагадаємо, що на минулому тижні чвертьфіналі турніру в Штутгарті Світоліна поступилася 7-й ракетці світу Каролін Гарсії.