Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
248 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]05.05.2018 13:58
Світоліна з перемоги стартувала в Мадриді. ВІДЕО
|Еліна Світоліна
Четверта ракетка світу Еліна Світоліна впевнено стартувала на Mutua Madrid Open, розгромивши француженку Алізе Корне 6:2, 6:2.
Гра тривала трохи більше години.
Українка зробила один ейс та одну невимушену помилку.
Також в активі Світоліної 4 брейка з 9.
Mutua Madrid Open
Жіночий турнір WTA Premier
Мадрид, Іспанія
Покриття - ґрунт
Призовий фонд - $6,685,828
1/32 фіналу
5 травня
Еліна Світоліна (4) - Алізе Корне 6:2, 6:2
Нагадаємо, що на минулому тижні чвертьфіналі турніру в Штутгарті Світоліна поступилася 7-й ракетці світу Каролін Гарсії.
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