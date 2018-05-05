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05.05.2018  17:34

Костюк програла в першому колі на турнірі в Мадриді

Марта Костюк

Українка Марта Костюк програла іспанці Ларі Аррубаррені в матчі першого кола на турнірі в Мадриді.

Як відомо, раніше Еліна Світоліна стартувала з перемоги. 

Mutua Madrid Open

Жіночий турнір WTA Premier

Мадрид, Іспанія

Покриття - ґрунт

Призовий фонд - $6,685,828

Перше коло

5 травня

Лара Аррубаррена (Іспанія) – Марта Костюк (Україна) 6:3, 4:6, 6:2





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