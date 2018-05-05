Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
118 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]05.05.2018 17:34
Костюк програла в першому колі на турнірі в Мадриді
|Марта Костюк
Українка Марта Костюк програла іспанці Ларі Аррубаррені в матчі першого кола на турнірі в Мадриді.
Як відомо, раніше Еліна Світоліна стартувала з перемоги.
Mutua Madrid Open
Жіночий турнір WTA Premier
Мадрид, Іспанія
Покриття - ґрунт
Призовий фонд - $6,685,828
Перше коло
5 травня
Лара Аррубаррена (Іспанія) – Марта Костюк (Україна) 6:3, 4:6, 6:2
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