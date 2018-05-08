Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
422 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]08.05.2018 20:43
Світоліна сенсаційно вилетіла з турніру в Мадриді в мегадраматичній кінцівці
|Еліна Світоліна
Українка Еліна Світоліна завершила виступи на супертурнірі в Мадриді.
Кривдницею нашої тенісистки стала іспанка Карла Суарес-Наварро.
Матч тривав більше двох годин.
Нагадаємо, що на старті змагань Світоліна перемогла француженку Алізе Корне.
Mutua Madrid Open
Жіночий турнір WTA Premier
Мадрид, Іспанія
Покриття - ґрунт
Призовий фонд - $6,685,828
Друге коло
8 травня
Еліна Світоліна (Україна, 4) - Карла Суарес-Наварро (Іспанія) 6:2, 6:7(3), 4:6
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