Світоліна сенсаційно залишила Ролан Гаррос

Еліна Світоліна

Еліна Світоліна в 3-му колі Ролан Гаррос несподівано поступилася 33-й ракетці світі румунці Махаелі Базанеску в двох сетах 4:6, 5:7.

Гра тривала 1 годину 39 хвилин.

Українка зробила 2 ейси проти 4-х у румунки та 2 невимушену помилку проти 3-х у суперниці.

Також в активі Світоліної 2 брейки, проти 5ти в Базарнеску.

Зазначимо, що у 2-му сеті Світоліна за рахунку 5:4 подавала на сет, але румунка вистояла та довела справу до перемоги.

Roland Garros

Париж, Франція

Призовий фонд – € 14 812 000

Ґрунт, одиночний розряд

Третє коло

Жінки

30 травня

Еліна Світоліна (Україна) - Міхаела Бузарнеску (Словаччина) 3:6, 5:7

Нагадаємо, раніше Козлова не змогла пробитися в третє коло Ролан Гаррос.