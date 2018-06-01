Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
534 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]01.06.2018 16:47
Світоліна сенсаційно залишила Ролан Гаррос
|Еліна Світоліна
Еліна Світоліна в 3-му колі Ролан Гаррос несподівано поступилася 33-й ракетці світі румунці Махаелі Базанеску в двох сетах 4:6, 5:7.
Гра тривала 1 годину 39 хвилин.
Українка зробила 2 ейси проти 4-х у румунки та 2 невимушену помилку проти 3-х у суперниці.
Також в активі Світоліної 2 брейки, проти 5ти в Базарнеску.
Зазначимо, що у 2-му сеті Світоліна за рахунку 5:4 подавала на сет, але румунка вистояла та довела справу до перемоги.
Roland Garros
Париж, Франція
Призовий фонд – € 14 812 000
Ґрунт, одиночний розряд
Третє коло
Жінки
30 травня
Еліна Світоліна (Україна) - Міхаела Бузарнеску (Словаччина) 3:6, 5:7
Нагадаємо, раніше Козлова не змогла пробитися в третє коло Ролан Гаррос.
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