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195 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]19.06.2018 15:22
Світоліна пробилася до другого кола в Бірмінгемі
|Еліна Світоліна
У першому колі турніру в Бірмінгемі Еліна Світоліна обіграла 55-у ракетку світу Донну Векич з Хорватії.
Матч тривав 1,5 години.
У другому колі Світоліна зіграє з переможницею пари Корне - Макарова.
Раніше повідомлялося, що Світоліна не поїде на WTA турнір у Москві.
Також напередодні Світоліна назвала майбутнього переможця ЧС-2018.
Nature Valley Classic - Premier
Бірмінгем, Великобританія
Призовий фонд - $885,040
Перше коло
Еліна Світоліна (Україна, 2) - Донна Векич (Хорватія) 6:1, 3:6, 6:1
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