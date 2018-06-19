Світоліна пробилася до другого кола в Бірмінгемі

Еліна Світоліна

У першому колі турніру в Бірмінгемі Еліна Світоліна обіграла 55-у ракетку світу Донну Векич з Хорватії.

Матч тривав 1,5 години.

У другому колі Світоліна зіграє з переможницею пари Корне - Макарова.

Раніше повідомлялося, що Світоліна не поїде на WTA турнір у Москві.

Також напередодні Світоліна назвала майбутнього переможця ЧС-2018.

Nature Valley Classic - Premier

Бірмінгем, Великобританія

Призовий фонд - $885,040

Перше коло

Еліна Світоліна (Україна, 2) - Донна Векич (Хорватія) 6:1, 3:6, 6:1