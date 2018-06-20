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181 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]20.06.2018 19:12
Світоліна пробилася у чвертьфінал турніру в Бірмінгемі
|Еліна Світоліна
Еліна Світоліна пробилася у чвертьфінал турніру в Бірмінгемі.
В матчі другого кола українка впевнено обіграла Алізе Корне.
В 1/4 фіналу Еліна Світоліна зустрінеться з переможницею матчу Петра Мартич (Хорватія) - Міхаела Бузернеску (Румунія).
Як відомо, в першому колі Еліна виграла у Донни Векич.
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Бірмінгем, Великобританія
Призовий фонд - $885,040
Друге коло
Еліна Світоліна (Україна, 2) - Алізе Корне (Франція) 6:4, 6:2
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Шеф-редактор: Дмитро Копій